Bolsa de Lisboa entra em modo de "exceção". CMVM está a "acompanhar atentamente"

A gestora de índices acionistas russos decidiu cancelar as negociações de ações e derivados na sexta-feira, após perdas de 33% do Moex. Em Portugal, a Euronext avançou com medidas de exceção, enquanto a CMVM está a trabalhar com a ESMA para avaliar a evolução da situação.

