Bolsa de Nova Iorque renuncia a retirar três empresas chinesas

A bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE) recuou na segunda-feira na decisão de retirar da lista de cotadas três empresas chinesas de telecomunicações, depois de "consultas com as autoridades reguladoras competentes".Na sexta-feira, a NYSE tinha anunciado a retirada da China Mobile Communications, da China Telecommunications Corp e da China Unicom (Hong Kong) Limited, três sociedades controladas pelo Governo chinês, também cotadas na bolsa de Hong Kong.A decisão inicial da bolsa de valores de Nova Iorque foi tomada em conformidade com o decreto presidencial norte-americano de 12 de novembro, de proibição das transações sobre empresas acusadas de estarem relacionadas com o desenvolvimento da capacidade militar chinesa.Os títulos dos três grupos são negociados nos Estados Unidos sob a forma "ADR", American Depositary Shares", títulos atribuídos às empresas estrangeiras que pretendem aceder a Wall Street.A administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, e Pequim travam, há vários anos, uma batalha na frente económica e tecnológica, através de taxas alfandegárias punitivas e de "listas negras" que afetam também o gigante das telecomunicações Huawei e a aplicação popular TikTok.