Bolsa vive melhor ano desde 2017 mas falha escalada global

2019 foi um ano positivo para a bolsa portuguesa. O PSI-20 encerrou o ano com uma valorização superior a 10%, com o índice a regressar aos ganhos após o desaire registado em 2018. Em 2017 o PSI-20 tinha subido mais de 15%. A escalada das ações da Jerónimo Martins e do grupo EDP patrocinaram a recuperação da bolsa lisboeta, num ano em que apenas seis ações fecham 2019 com sinal vermelho.





A bolsa de Lisboa registou uma valorização de 10,27% em 2019, um desempenho positivo que acompanhou o movimento de subida registado pelas ações a nível global. Trata-se de um regresso aos ganhos, após a queda de 12,19% que marcou o ano anterior. No entanto, o comportamento do PSI-20 fica bastante aquém do registado pelas restantes bolsas mundiais.