BPI reforça posição na Nos para 5%

A Nos informou os investidores de que o banco BPI reforçou a posição que detinha na empresa, possuindo agora uma fatia de 5% do capital.





O anúncio foi feito esta sexta-feira, 3 de julho, através de um comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.





O banco BPI passa a deter uma participação total de 5,01% na Nos, que corresponde a um número total de direitos de voto do emitente de 515.161.380. O banco português torna-se assim o segundo maior acionista.





Anteriormente, a 15 de maio, o BPI tinha reforçado e ficado com uma participação qualificada na Nos, de 2,02%, o que fazia do banco o quarto maior acionista.





A Zopt mantém-se o acionista maioritário da Nos, ao deter uma participação de 52,15% da empresa. Agora são ultrapassadas pelo BPI a MFS Investment Management, com uma percentagem de 2,14% e, ligeiramente abaixo, com 2,11% do capital, o Norges Bank.