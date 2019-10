CaixaBank BPI vê margem para Sonae reforçar remuneração

Os analistas do BPI saíram do Capital Markets da Sonae com a convicção de que a empresa pode avançar com o pagamento de dividendos extraordinários ou recompra de ações. A Sonae diz que tal não tem feito parte da estratégia da empresa e que a remuneração é “atrativa”.