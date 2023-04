CEO da Sonae recebeu 1,6 milhões de euros em 2022

A Sonae gastou 3,36 milhões de euros com a administração, num ano em que viu os lucros subirem 27,7%. Cláudia Azevedo, presidente executiva do grupo, ganhou 1,6 milhões de euros, em linha com o ano anterior, enquanto o administrador financeiro João Dolores auferiu 945 mil euros, acima dos 847 mil de 2021.

CEO da Sonae recebeu 1,6 milhões de euros em 2022









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: CEO da Sonae recebeu 1,6 milhões de euros em 2022 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar