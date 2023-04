CEO do PSI ganham 36 vezes mais do que os trabalhadores

Leia Também CEO em Portugal recebem 11 vezes mais do que os trabalhadores

O fosso salarial entre os CEO das empresas cotadas em bolsa e os trabalhadores quase duplicou em dez anos, avança esta sexta-feira o semanário Expresso . Em 2012, os líderes das empresas cotadas ganhavam, em média, 20 vezes mais do que os seus trabalhadores. No ano passado, a diferença subiu para 36 vezes mais.Enquanto os salários dos CEO das cotadas aumentaram 47% na última década, o vencimento médio bruto anual dos trabalhadores recuou 0,7% no mesmo período, segundo uma análise feita pelo Expresso aos relatórios e contas de 14 das 15 empresas que atualmente integram o índice principal da bolsa portuguesa (PSI), à exceção da Semapa que não tornou público o relatório agregado de 2022.Os dados recolhidos mostram que a remuneração média bruta anual dos CEO das empresas cotadas estava próxima de 1,4 milhões de euros. Já os trabalhadores destas empresas receberam, em média, 36.727 euros brutos anuais em 2022, o que corresponde a menos 246,2 euros face ao que recebiam há 10 anos.Há mesmo casos em que o salário de 186 trabalhadores não chega para pagar o do seu CEO, como é o caso da Jerónimo Martins, liderada por Pedro Soares dos Santos. O gestor teve em 2022 um rendimento superior a 3,7 milhões de euros, que compara com a média de 16.042 euros brutos anuais que paga aos empregados do grupo.Cláudia Azevedo, CEO da Sonae (dona do Continente), têm também uma remuneração bruta anual que supera em 82 vezes o vencimento médio dos seus trabalhadores. Com as maiores disparidades salariais, seguem-se Gonçalo Moura Martins, que liderou até dezembro de 2022 a Mota-Engil (49 vezes mais), e Miguel Stilwell de Andrade, CEO da EDP e EDP Renováveis (42 vezes mais).Em março, também a consultora Mercer fez um estudo onde concluiu que a remuneração total de um CEO é, em média, 1,5 vezes superior à dos restantes executivos e 10,9 vezes superior à média dos trabalhadores da sua empresa. Para isso, a consultora inquiriu 187 pessoas de 40 empresas a operar em Portugal, das quais 13 fazem parte do PSI.