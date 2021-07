Clube de magnatas com fortunas acima de 100 mil milhões tem pela primeira vez dez membros

Pela primeira vez, o clube de multimilionários com fortuna acima dos 100 mil milhões de dólares tem uma dezena de membros. Bill Gates inaugurou o clube em 1999, num grupo exclusivo onde as fortunas feitas no mundo da tecnologia imperam.

Clube de magnatas com fortunas acima de 100 mil milhões tem pela primeira vez dez membros









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.