CMVM esclarece dúvidas sobre novas regras para os mercados financeiros

A DMIF II, que define um conjunto de regras para os mercados financeiros, entra em vigor neste que é o primeiro dia de Agosto.

Em comunicado, a CMVM diz quais são essas novas regras para os mercados e instrumentos financeiros. E publica também um conjunto de Perguntas e Respostas sobre o assunto, que pode consultar aqui.





Segundo a CMVM, o documento de 26 perguntas e respostas está "redigido numa linguagem não técnica" e "destina-se a investidores não profissionais", sintetizando "algum dos principais pontos relativos à implementação no ordenamento jurídico nacional da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) e de outra legislação europeia no que diz respeito ao reforço da proteção do investidor e à responsabilidade de todos os agentes do mercado".