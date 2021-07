CMVM investiga entrada de ex-dono do Lille na SAD do Boavista

Em declarações ao JE, a CMVM disse que "tem vindo a acompanhar as notícias sobre a evolução da estrutura acionista da Boavista SAD" e define-a como opaca.O seu afastamento do Lille terá sido precipitado devido a dívidas que Lopez tinha, entre 130 e 200 milhões de euros, a investidores norte-americanos, ligados ao emblema gaulês.O empresário hispano-luxemburguês é também proprietário do clube belga Mouscron e, anteriormente, tinha sido dono da equipa de Fórmula 1 britânica Lotus F1.A saída de Lopez do Lille não deverá ter impacto em termos desportivos no Boavista, nesta nova temporada, mas pode ser mais difícil para o clube nortenho garantir empréstimos de jogadores daquele clube, como foi o caso de Angel Gomes, a estrela dos axadrezados na época que terminou.