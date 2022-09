Como pode o novo governo italiano mexer com os mercados?

Quando, no próximo domingo, se realizarem as eleições gerais em Itália para renovar as duas câmaras do parlamento e eleger um novo primeiro-ministro para suceder a Mario Draghi, os investidores vão estar com a mira posta nos potenciais desenvolvimentos nos mercados depois de conhecidos os resultados.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...