Compra do Twitter foi o passo em falso de Musk?

Despedimentos, dezenas de “tweets” e utilizadores a baterem com a porta – assim começou a era Musk à frente do Twitter. A decisão do magnata divide opiniões. Entretanto, é a Tesla a castigada.

Compra do Twitter foi o passo em falso de Musk?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Compra do Twitter foi o passo em falso de Musk? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar