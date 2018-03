Conselho de Ministros aprova reestruturação dos centros de arbitragem

O Conselho de Ministros aprovou a alteração do enquadramento dos centros de arbitragem que resolvem de forma extrajudicial os conflitos de consumo. O principal objectivo é que estas entidades prestem um serviço de maior qualidade e harmonizado a nível nacional, como o Negócios avança na edição desta quinta-feira.





"Foi a aprovada uma proposta de lei que altera e procura melhorar o funcionamento e enquadramento das entidades de resolução extrajudicial de conflitos de consumo com o qual pretendemos de uma forma ágil, eficiente e eficaz com qualidade resolver situações diferentes que acontecem entre os consumidores e as empresas que lhes fornecem bens e serviços", revelou Maria Manuel Leitão Marques (na foto), Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, no "briefing" do Conselho de Ministros.





De acordo com a informação divulgada após o Conselho de Ministros, este "diploma garante o financiamento e promove a qualidade do serviço prestado pela rede de resolução extrajudicial de conflitos de consumo".