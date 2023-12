Corretora de Richard Branson entra “silenciosamente” em Portugal a oferecer juro de 3,25%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A plataforma de investimentos Lightyear divulga esta terça-feira, 12 de dezembro, uma análise dos dados do Banco Central Europeu (BCE) em conjunto com as suas próprias informações, que revela que "os portugueses estão entre os clientes mais desfavorecidos da Europa em relação a taxas de juros favoráveis".

"Portugal possui uma média de 0,02% de juros ganhos em dinheiro mantido em depósitos à ordem, drasticamente inferior à taxa de juros da Zona Euro, situada em 4%", sublinha a Lightyear, em comunicado.

Por outro lado, sinaliza, "mesmo que a taxa de juros da Zona Euro tenha subido para 4%, os depósitos a prazo permanecem com uma média de 2,29%, ainda comparativamente baixos em relação a outros países da UE".

Notando que "o aumento na transferência de poupanças sugere que os portugueses têm um forte desejo por melhores oportunidades de investimento, o que está alinhado com o aumento na literacia financeira no país nos últimos meses", a Lightyear garante, sem detalhar valores, ter registado "um crescimento explosivo nos depósitos de 234%" de origem portuguesa na sua plataforma, "ao longo de um período de seis meses, e "um crescimento de usuários de mais de 100% desde o início de 2023".

A plataforma europeia de investimentos, que se apresenta com sede em Londres e Tallinn (Estónia), diz que "repassa os juros aos seus clientes à taxa atual do BCE, menos uma taxa fixa de 0,75%", pelo que "a taxa da Lightyear em euros não investidos é atualmente de 3,25%".

"Para dinheiro não investido mantido nas contas multi-moedas da Lightyear, há acesso instantâneo, sem critérios de depósito mínimo e sem limites máximos. Os clientes também podem converter os seus euros em dólares ou libras (ambos a uma taxa de juros de 4,5%) para aproveitar as moedas com as taxas mais altas", explica.

Além da oferta de taxa de juros, a plataforma "oferece acesso a mais de 3.500 ações internacionais e ETFs nos EUA, Reino Unido e Europa".

"Cresceu organicamente em Portugal por meio do boca a boca"

A Lightyear foi lançada "silenciosamente em Portugal no ano passado e cresceu organicamente por meio do boca a boca sobre as baixas taxas e o produto de juros competitivos", enfatiza a plataforma de investimento, referindo que, "nos últimos meses", Portugal tornou-se um dos seus mercados de crescimento "mais rápido na Europa e, como resultado, a empresa terá um novo foco em localizar mais a plataforma no próximo ano", sinaliza.

"Os últimos dados do BCE dão uma imagem sombria para Portugal. Como um dos países com as taxas de juros mais baixas repassadas à sua população, os portugueses não estão a beneficiar de uma taxa de juros da Zona Euro em alta recorde", considera Martin Sokk, cofundador e CEO da Lightyear.

"Vendo cada vez mais portugueses a transferir as suas poupanças para depósitos com algum tipo de juros, mostrando que a necessidade e o desejo por taxas melhores para combater a inflação estão definitivamente presentes", Sokk aproveita para afiançar que a Lightyear "fornece contas de investimento em várias moedas, onde qualquer dinheiro não investido beneficia de uma taxa que acompanha a do BCE".

Fundada em outubro de 2020 por Martin Sokk e Mihkel Aamer, ambos ex-funcionários da Wise (antiga TransferWise), a Lightyear recebeu uma ronda de investimento de 32,5 milhões de euros, contando com o apoio, entre outros, de Richard Branson (fundador da Virgin).