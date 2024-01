Corum captou 1.300 milhões de euros. Portugal quer valer 10%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No prazo de três anos, a Corum Investments em Portugal quer valer 10% da captação global de fundos do grupo francês e, para isso, vai contar, a partir de 2024, com uma nova montra: a dos balcões dos bancos. A meta e a estratégia são avançadas pelo “country manager” da Corum em Portugal, em entrevista ao Negócios.





...