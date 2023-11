Corum capta quase 900 milhões nos primeiros nove meses do ano

A Corum Investments anunciou esta terça-feira que captou quase 900 milhões de euros junto dos aforradores europeus nos primeiros nove meses do ano e que superou 1.000 milhões de euros no decorrer do mês de outubro.Num comunicado hoje divulgado, a Corum afirma que a SCPI (Sociedade de Investimento Imobiliário) de origem francesa manteve o elevado nível de captação de poupanças num período marcado pela inflação e juros elevados."Trimestre após trimestre, vemos um crescente interesse de investidores, que num contexto desafiante procuram soluções atrativas para remunerarem as suas poupanças", refere Miguel Costa Santos, lembrando que é possível investir nos fundos da CORUM por apenas 1.135 euros, no caso do Origin, ou mesmo 195 euros, no caso do XL. "São valores reduzidos, acessíveis a todos e com retornos potenciais interessantes", acrescenta o Country Manager da Corum Portugal.No terceiro trimestre, com o reforço do número de investidores nos fundos comercializados, o Origin, o XL e o Eurion, este último destinado a investidores institucionais, a Corum captou mais de 250 milhões de euros, elevando o total angariado para 885 milhões de euros no final de setembro. Ainda durante o mês de outubro o fluxo de entradas permitiu elevar o total captado para mais de 1.000 milhões de euros.