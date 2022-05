Credit Suisse: "Lagarde vai agir se a inflação se descontrolar"

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Christine Lagarde não irá permitir que a inflação saia do seu controlo e está pronta a agir com uma subida dos juros de referência já em julho. Esta é a expectativa da "chief investment officer of international wealth management" e "global head of economics & research" do Credit Suisse.Em entrevista ao Negócios por ocasião de uma visita a Lisboa para se encontrar com clientes do banco de investimento, Nannette Hechler-Fayd’...