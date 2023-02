Credit Suisse: Matérias-primas oferecem retornos em períodos de inflação

Se procura ativos onde investir, as matérias-primas são os que conseguem melhor desempenho enquanto cobertura contra a inflação. No entanto, o sucesso deste investimento anda de mãos dadas com uma carteira diversificada, segundo o estudo de retornos de investimento do Credit Suisse.

