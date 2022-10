Credit Suisse sobe 7% após anunciar recompra de dívida

Leia Também Credit Suisse falha em acalmar investidores

As ações do Credit Suisse estão a subir mais de 7% depois de o banco ter anunciado que irá recomprar dívida no valor de perto de três mil milhões de francos suíços. O banco pretende assim aproveitar os preços baixos a que a dívida se encontra e mostrar solidez financeira, após uma semana em que esta tem sido fortemente questionada Na oferta para recomprar dívida estão títulos de dívida denominados em euros e libra esterlina, no valor de 980 milhões de dólares e uma outra oferta em dólar americano, no valor de 2 mil milhões de dólares, informou a instituição sediada em Zurique, numa nota.As últimas semanas têm sido de grande instabilidade para o banco, que está a semanas de apresentar resultados e de anunciar uma revisão estratégica, após ter perdido mais de 5 mil milhões de dólares devido ao colapso da empresa Archegos em 2021.

"A decisão de recompra de obrigações parece ser uma das formas que o banco pretende utilizar para navegar através da difícil situação e baixar o alargamento do spread dos CDS, o que poderá permitir-lhe continuar a angariar capital no mercado obrigacionista", afirma o analista Gonçalo Bofill da XTB.

Desde que entrou em bolsa, o Credit Suisse caiu 48,62%. Na negociação desta sexta-feira, os títulos do banco sobem 7,28% para 4.524 francos suíços.