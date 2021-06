Criptomoedas vão pesar mais. Banca nacional sem exposição

Vêm aí regras mais apertadas para as instituições financeiras que detêm criptomoedas. O Comité de Supervisão Bancária de Basileia, que junta os principais reguladores mundiais, quer que os bancos com exposição a estes ativos voláteis tenham requisitos de capital mais exigentes, que reflitam o aumento do risco. Novas regras para proteger a estabilidade financeira que, a serem aplicadas, não terão, para já

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...