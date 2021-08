Da Zona Euro à Austrália, bancos centrais cada vez mais afastados na resposta à pandemia

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A expetativa face à retirada gradual dos estímulos monetários criados na pandemia tem aumentado nas últimas semanas com os decisores políticos a posicionarem-se entre a evolução da situação pandémica e a retoma das economias. Alguns bancos centrais no mundo já começaram a apertar o cinto, à medida que as respetivas economias vão recuperando face à crise provocada pela covid-19. Depois de paí...