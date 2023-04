De brinquedo dos ricos a investimento atrativo. Fundos entram no mundo do desporto

Os fundos de capital privado estão a entrar no mundo do desporto, com o fim dos entraves ao investimento. Os retornos e a diversificação são pontos positivos, mas o mundo desportivo também pode beneficiar da medida, argumentam analistas da DBRS Morningstar.

