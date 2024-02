Dívida coberta é a nova moda no financiamento da banca

Sem “dinheiro fresco” do programa de financiamento barato do BCE e com um novo regime favorável, o Novo Banco prepara uma emissão de obrigações cobertas. Santander Totta e BPI também já o fizeram e, por toda a Europa, há maior procura por este tipo de dívida.

