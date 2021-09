Dívida verde britânica capta procura recorde de 100 mil milhões de libras

A primeira emissão de dívida pública verde do Reino Unido captou uma procura recorde. O país juntou-se esta terça-feira ao crescente número de Estados europeus com presença no mercado de obrigações sustentáveis. O leilão acontece no dia em que as obrigações ESG na Europa atingiram, pela primeira vez na história, um quarto do total do mercado obrigacionista na região.A emissão foi de 10 mil milhões de libras em títulos a 12 anos, mas os investidores queriam 10 vezes mais. A procura situou-se em 100 mil milhões de libras, um valor inédito num leilão de Gilts. Os novos títulos, que atingem a maturidade em julho de 2033, foram colocados com uma yield de cerca de 0,9%, de acordo com dados citados pela Bloomberg.O objetivo do Tesouro britânico é colocar no mercado, pelo menos, mais cinco mil milhões em obrigações deste tipo ainda este ano, segundo o framework apresentado em julho (que é já um dos maiores programas de financiamento verde do mundo). O Reino Unido tem já outra operação do género marcada para o próximo mês de outubro.O dinheiro captado nas emissões de green bonds tem de ser alocado a projetos verdes, nomeadamente proteção contra cheias, captura de dióxido de carbono ou energias renováveis. O Reino Unido chega assim ao mercado de dívida pública verde, onde já tinham feito experiências países europeus como a Alemanha, França, Espanha, Itália, Polónia ou Hungria.Com esta emissão, o mercado de dívida verde da Europa (tanto pública como privada) atingiu pela primeira vez na história um quarto do total. Empresas e soberanos já emitiram mais de 333 mil milhões de euros em títulos ligados a critérios ambientais, sociais e de governo societário (ESG, na sigla em inglês). O montante representa 25% do total de emissões na Europa e representa mais do dobro do registado no ano passado.