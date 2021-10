UE estreia-se na emissão de dívida verde com encaixe de 12 mil milhões e procura recorde

Este montante insere-se num pacote de 250 mil milhões de euros que Bruxelas quer emitir até 2026 para financiar o

NextGenerationEU, o programa de recuperação económica desenhando para a região sair da crise provocada pela covid-19. A dívida para fins sustentáveis representa 30% do montante total do pacote de apoio.



Quando concretizadas todas estas emissões de dívida verde planeadas, a UE passa a ser a maior entidade a emitir "green bonds" do mundo, superando França. Portugal ainda não fez qualquer tipo de emissão de dívida verde.



Todos os Estados-membros terão de gastar 37% do Plano de Recuperação e Resiliência em programas de reformas e investimentos em energias sustentáveis. A UE informou, na altura em que anunciou que as emissões iam começar em outubro, que alguns países estavam a equacionar ultrapassar esta percentagem e dedicar mais dinheiro a este tipo de iniciativa.



De acordo com as regras do plano de recuperação, os países envolvidos terão de reportar à Comissão Europeia os gastos desta dívida verde, que irá assegurar se realmente estão a ser investidos os montantes pretendidos em projetos sustentáveis que promovam a transição energética. Bruxelas vai organizar os gastos em nove categorias, onde se incluem a energia limpa, a eficiência energética e os transportes amigos do ambiente.



A par deste tipo de obrigações, a UE irá emitir cerca de 80 mil milhões de euros em dívida "não verde", o que equivale a cerca de 10% do montante definido no Fundo de Recuperação. A instituição vai organizar leilões que deverão começar a 15 de setembro e se vão realizar duas vezes por mês até ao final do ano, com o calendário a apontar para a primeira e terceira quarta-feira de cada mês.

