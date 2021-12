Do apocalipse do Facebook aos idosos de 115 anos: Estes são os cisnes negros de 2022

Neste cenário, as mulheres tomam conta do Reddit. Inspiradas pela fenómeno da revolução em massa que ocorreu no fórum de investimento em 2020/21, um grupo de mulheres pugna na rede pela igualdade de género. Aproveitando o facto de deterem taxas de poupança mais elevadas do que os homens, estas mulheres desencadeiam "uma guerra nos mercados financeiros, passando a financiar as empresas que cumpram apenas as métricas dedicadas a estabelecer a igualdade de género", muito ao estilo de um #metoo nos mercados financeiros, escreve o Saxo. Através de apostas em cadeia na queda das ações ("shortar", adotar posições curtas), este grupo acaba por penalizar as empresas que não cumpram as metas para o cumprimento da igualdade salarial e outras medidas que visam paridade entre homens e mulheres no local de trabalho. O movimento obtém resultados à medida que a prática deste grupo de mulheres se torna um modelo de atuação, pressionando assim as administrações de empresas e governos para uma política mais agressiva de defesa da igualdade de género.