Duas operações de bolsa. Dois cancelamentos em dois meses

Já são duas as operações na bolsa nacional que acabaram canceladas no espaço de dois meses. A Sonae MC não se estreou em bolsa e a Vista Alegre não aumentou o seu capital disperso. Tudo porque as condições do mercado estão adversas.

A Vista Alegre é uma das mais recentes vítimas das condições dos mercados internacionais. As quedas estão a ser avultadas nas últimas semanas, com a incerteza a levar muitos investidores a fugirem dos activos considerados mais arriscados, como é o caso das acções, para se tentarem proteger sob activos como as obrigações soberanas.

E é neste contexto que a Vista Alegre se viu obrigada a recuar no seu aumento de capital, que tinha como objectivo aumentar a dispersão do capital para 17,5% e ascender ao principal índice nacional.

Contudo, à semelhança do que aconteceu com a Sonae MC, as condições adversas dos mercados foram-se deteriorando ao longo dos dias em que estava a decorrer a operação, o que acabou por ditar o cancelamento da mesma.

Sonae MC e Vista Alegre informaram os investidores do cancelamento das operações através de curtos comunicados. No caso da empresa detida por maioria pela Visabeira, o comunicado datada de 11 de Dezembro diz que "em resultado da conjuntura adversa nos mercados internacionais que se tem verificado, a oferta institucional de distribuição de acções da sociedade não se concretizará."

Já a Sonae MC revelou, a 11 de Outubro, que "face às condições adversas nos mercados internacionais, a oferta institucional não se concretizará, o que determinará, consequentemente, a não execução da oferta pública de venda de acções da Sonae MC".



A decorrer está ainda a operação de colocação em bolsa da Science4you, que termina a 14 de Dezembro e que, se tudo se confirmar, deverá estrear as acções no dia 21 de Dezembro.