É "provável" que o BCE baixe juros no verão, diz Lagarde

O Banco Central Europeu (BCE) deverá cortar as taxas de juro de referência no verão, sinalizou esta quarta-feira, em Davos, Christine Lagarde.





Em entrevista à Bloomberg, citada pela agência de notícias, a presidente do BCE foi questionada sobre se existirá um apoio maioritário a essa decisão, tendo em conta que vários responsáveis políticos sinalizaram essa data.





"Eu diria que é provável também", disse. "Mas tenho de ser cautelosa porque também estamos a dizer que dependemos da informação e ainda há um nível de incerteza, alguns indicadores não estão no nível a que gostaríamos de os ver".





Embora tenha reconhecido que se está a formar um consenso no BCE para baixar juros, Christine Lagarde também avisou que as apostas num corte significativo são arriscadas.





"Não ajuda no nosso combate à inflação, se houver tanta antecipação que a expectativa é maior do que o que é provável acontecer", disse.



Na semana passada, a presidente do BCE já tinha dito que considera que os juros "atingiram o pico", mas sem se comprometer com datas.





A taxa de depósitos ficou no máximo de 4%, a aplicável às operações principais de refinanciamento em 4,5% e a de cedência de liquidez em 4,75%.

A inflação na Zona Euro está a abrandar há seis meses consecutivos e. Nessa altura, seis países já tinham um ritmo de crescimento de preços (nalguns casos negativos) abaixo da meta do BCE . Em dezembro, porém, os preços na Zona Euro voltaram a acelerar para 2,9% . Esta quarta-feira deverão sair novos dados.Em dezembro o BCE decidiu manter as taxas de juro diretoras inalteradas. Foi a segunda pausa após dez subidas consecutivas.