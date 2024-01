há 30 min. 07h47

Europa aponta para o verde. Japão brilha em dia vermelho na Ásia

As bolsas europeias apontam para um começo de sessão em terreno positivo, no dia em que a banca norte-americana dá início a mais uma época de resultados.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,7%.



Depois de a leitura da inflação norte-americana de dezembro ter sido mais alta do que o esperado, ao acelerar para os 3,4%, o valor mais alto dos últimos três meses, os investidores viram-se agora para a "earnings season". Esta sexta-feira, é a vez de gigantes como o JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo e Citigroup.



Apesar de a inflação nos Estados Unidos se ter mostrado mais resiliente do que o antecipado pelo mercado, os investidores não excluem ainda a hipótese de a Reserva Federal (Fed) norte-america começar a descer os juros já em março. Isto apesar de Loretta Mester, presidente da Fed de Cleveland, ter refutado essa possibilidade, alegando que os números da inflação mostram que o banco central tem ainda trabalho pela frente.



Os investidores acompanham hoje a divulgação do índice de preços no produtor nos EUA, que são também vistos como cruciais para a definição da política monetária pela Fed.



Na Ásia, a sessão encerrou mista, com novos dados económicos na China a penalizarem as bolsas locais.