EDP Renováveis procura novos investidores para alavancar crescimento

Leia Também EDP Renováveis troca dividendo por remuneração acionista flexível

19,26 euros por ação. Já a casa-mãe EDP segue a desvalorizar 0,6% no PSI para 4,75 euros por ação.

A EDP Renováveis está a procura de investimento em troca de capital, de forma a financiar uma possível alavancagem no crescimento da empresa. A informação está a ser avançada pela Reuters, que cita duas fontes próximas do assunto. Entre os investidores sondados estão também fundos soberanos.Estas averiguações não são de agora, mas terão sido intensificadas nas últimas semanas, com a empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade - a segunda maior cotada do PSI e a quarta maior empresa do mundo em energias renováveis - disposta a ceder parte do seu capital, sem que o tamanho e a estrutura do negócio estejam ainda definidos. A Reuters avança que a companhia poderá estar disposta a vender até 10% de "share".A EDP Renováveis apresentou os seus resultados de 2022 na segunda-feira ao final do dia, reportando lucros de 671 milhões de euros, 2% acima de 2021. Propôs ainda aos acionistas a substituição do dividendo ordinário correspondente ao ano de 2022 por um programa de remuneração flexível.Como resultado, a cotada foi a que mais cedeu na bolsa de Lisboa na sessão seguinte, desvalorizando 0,69%. Esta quarta-feira mantém a tendência negativa, a recuar 0,77% paraEsta quarta-feira será a vez da EDP apresentar as suas contas relativas ao ano passado. Amanhã, terá lugar em Londres o Capital Markets Day do grupo, onde serão reveladas as estratégias para os próximos anos.