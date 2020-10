Eduardo Barreto: “Pagamentos vão ser cada vez mais invisíveis no ato da troca de serviços”

A HiPay conta ter em funcionamento no início do próximo ano, uma solução de pagamentos omnicanal, que vai permitir aos comerciantes ter uma visão agregada das transações realizadas em loja física e através do site.

Eduardo Barreto: "Pagamentos vão ser cada vez mais invisíveis no ato da troca de serviços"









