Efanor supera 92% dos direitos de voto da Sonae Indústria e abre porta à saída de bolsa

A 17 de maio, segundo o site da empresa, a Efanor detinha 87,32% do capital.

A Efanor Investimentos, a "holding" detida pela família Azevedo, passou a deter, direta e indiretamente, 92,26% dos direitos de voto associados ao capital da Sonae Indústria, na sequência de uma série de aquisições de ações da empresa e depois da companhia ter concluído um aumento de capital de 55 milhões de euros, abrindo a porta à família para avançar com o pedido de exclusão da bolsa de Lisboa.De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Efanor passou a controlar, a 24 de maio, 92,2591% dos direitos de voto associados a ações da Sonae Indústria, um limiar que permite à família Azevedo avançar com o pedido de perda de qualidade de sociedade aberta da empresa, tal como era seu objetivo e depois de ter falhado este propósito na OPA lançada no final do ano passado.A Sonae Indústria concluiu, no final da semana passada, um aumento de capital no montante de 55 milhões de euros, no valor de 1,14 euros por ação - o mesmo valor que a Efanor ofereceu aos acionistas na oferta lançada sobre a Sonae Indústria no ano passado e na qual não conseguiu superar os 90% dos direitos de voto necessários para pedir a exclusão de bolsa - e que permitiu à Efanor superar a barreira dos 90% dos direitos de voto.Segundo a informação divulgada pela empresa, a Efanor concluiu a compra de um bloco de 32.836.821 ações, num investimento de 37,4 milhões de euros, numa operação realizada fora do mercado. Além desta aquisição, a Efanor tem estado ativamente a comprar ações da Sonae Indústria em bolsa.Apenas este mês, a "holding" da família Azevedo adquiriu 582,6 mil títulos da empresa, tendo investido 650,8 mil euros para o efeito. Operações que permitiram à Efanor reforçar no capital, de modo a superar a barreira dos 90% de direitos de voto, que permitem avançar com o pedido de saída de bolsa.