Elon Musk levanta um desafio à rival Rivian depois da sua estreia em bolsa

Ontem, a Rivian estreou-se em bolsa e chegou a superar uma capitalização de 100 mil milhões de dólares (perto de 87,2 mil milhões de euros). Arrancou a negociação a subir 36% para 106,75 dólares por ação, depois de ter fixado um preço de entrada em bolsa de 78 dólares na terça-feira.Esta valorização levou a capitalização de mercado da fabricante norte-americana a tocar, por momentos, os 104 mil milhões de dólares, de acordo com informação avançada pela agência Bloomberg. De acordo com a agência de notícias, esta foi a maior entrada em bolsa este ano, a nível mundial, e a sexta maior de sempre nos EUA.A Rivian, que fabrica "pick up", SUV e elétricos, chega à bolsa numa altura em que quer tentar deixar a sua marca no mercado de veículos elétricos liderado pela Tesla, com uma capitalização de mercado de mais de um bilião de dólares.