Fabricante automóvel Rivian supera 100 mil milhões de dólares na estreia em bolsa

106,75 dólares por ação, depois de ter fixado um preço de entrada em bolsa de 78 dólares na terça-feira. O valor chegou a subir mesmo para um máximo de 119,46 dólares durante a sessão, perante uma subida de mais de 50% dos títulos.Esta valorização levou a capitalização de mercado da fabricante norte-americana a tocar, por momentos, os 104 mil milhões de dólares, de acordo com informação avançada pela agência Bloomberg.

Os ganhos acabaram por ir aliviando ao longo da sessão, tendo encerrado a subir perto de 29% para 100,73 dólares, com a capitalização a rondar cerca de 88 mil milhões de dólares.A Rivian, que fabrica "pick up", SUV e elétricos, chega à bolsa numa altura em que quer tentar deixar a sua marca no mercado de veículos elétricos liderado pela Tesla, com uma capitalização de mercado de mais de um bilião de dólares.