Emissão verde da Caixa com juro mínimo atrai novos investidores

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) concluiu esta terça-feira a colocação de 500 milhões de euros em dívida sustentável, com um cupão de 0,375%, a taxa mais baixa já paga pelo banco estatal numa emissão de dívida.





A operação, que esteve a decorrer durante o dia de hoje no mercado e que foi colocada junto de investidores institucionais, atraiu perto de 130 ordens, num valor superior a 1,5 mil milhões de euros, um montante que supera em mais de 3 vezes a quantia a colocar, adianta a Caixa em comunicado.

Em relação à distribuição geográfica dos investidores, a emissão foi colocada junto de investidores provenientes de França (27%), Portugal (19%), Espanha (14%), Reino Unido (12%) e Alemanha (10%),sendo que os fundos de investimento subscreveram mais de 70% do montante emitido.





"A característica Sustentável da emissão permitiu atrair o interesse de vários novos investidores", realça o banco público no mesmo comunicado. "Esta emissão revela que temos capacidade para inovar na banca portuguesa como pioneiros, numa economia em que a Sustentabilidade é um dos pilares fundamentais para garantir o futuro", comentou Paulo Macedo, no mesmo documento enviado às redações.





A emissão é a segunda realizada pelo banco desde 2019, altura em que pagou 1,275% para emitir 500 milhões de euros de dívida sénior a cinco anos.









De acordo com o presidente da CGD, "a obtenção das autorizações necessárias permitirá à CGD uma poupança anual em juros superior a 10%, considerando o diferencial de taxas entre a dívida agora emitida e o cupão do AT1 (10,75%), refletindo o caminho percorrido desde 2016 no reforço da solidez e posição competitiva da Caixa."