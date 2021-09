Caixa avança com emissão sustentável de 500 milhões

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai estrear-se em breve no mercado com uma emissão de obrigações sustentáveis. Para preparar esta operação, o banco estatal iniciou esta sexta-feira um "road show" com investidores institucionais, de modo a testar o apetite por estes títulos. O objetivo é colocar 500 milhões de euros em dívida com selo verde, a primeira emissão com estas características realizada por um banco português."A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) iniciou hoje o lançamento de uma emissão de dívida sénior preferencial ("senior preferred"), no montante de 500 milhões de euros, com o prazo de 6 anos, a colocar nos mercados internacionais brevemente, em função das condições que se venham a observar", avançou a Caixa em comunicado.

O banco refere ainda que "esta emissão tem a particularidade de ser sustentável", adiantou a instituição liderada por Paulo Macedo no mesmo comunicado, acrescentando que a operação "direciona os fundos captados para o financiamento de operações de crédito dos seus clientes nos domínios ambientais e do desenvolvimento socioeconómico".Apesar da emissão de obrigações verdes estar a ganhar tração, com cada vez mais empresas a optarem por este tipo de financiamento para beneficiar de condições mais vantajosas face ao crescente apetite dos investidores por estes títulos, ainda nenhum banco português tinha avançado com uma emissão semelhante.Esta operação "tratar-se-á da primeira emissão com estas características realizada por um banco Português, e será um marco importante na concretização dos compromissos assumidos pela CGD no domínio do financiamento sustentável, criando valor para os seus clientes e reduzindo o impacto ambiental da sua atividade. Desta forma, a emissão permitirá endereçar oito Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas que vão da eficiência energética à geração de emprego em áreas menos favorecidas".De acordo com a informação avançada pela Bloomberg, a Caixa terá iniciado esta sexta-feira um "road show" com investidores, tendo mandatado o Citi como "Sole Sustainability Structuring Advisor", enquanto o CaixaBI, Citi, Credit Agricole CIB, ING, Natixis e UBS ficaram responsáveis por organizar uma série de reuniões com investidores, com vista a avaliar o interesse nas obrigações.Os títulos, segundo a Bloomberg, deverão receber uma notação financeira de Baa3 da Moody’s e de BBB da DBRS.