Empresa com pior desempenho na bolsa do Dubai não sabe o porquê

As acções da Drake & Skull, multinacional do Dubai, afundaram quase 40% nas últimas duas semanas e estão agora a negociar a mínimos históricos. A empresa não encontra explicação.

Os números estão lá: desde o dia 14 de Junho que a queda tem sido a pique e a empresa Drake & Scull já perdeu 37% do valor de mercado. Em cada um dos últimos três dias desceu o máximo permitido, 10%, e é agora a cotada com o pior desempenho na bolsa do Dubai. Desde o início do ano, os títulos da empresa já afundaram 68%.







Esta terça-feira, a empresa veio defender-se, esclarecendo que os projectos que tem em mãos estão a decorrer com normalidade. Assegurou ainda que tem a "capacidade de assegurar novos projectos" em mercados-chave, conta a Bloomberg.





Apesar das grandes quebras se concentrarem nas últimas semanas, os analistas fazem referência a um evento anterior que pode estar a afectar a confiança dos investidores. No início do mês, a empresa revelou que um comité encarregue de investigar violações da antiga gestão entregou um relatório às autoridades para que estas dessem continuidade ao processo.



A Drake & Scull é uma empresa que se dedica à construção, contratos de engenharia e infraestruturas, paralelamente ao negócio de tratamento de águas e de petróleo e gás.