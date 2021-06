Empresas com bitcoin perdem 150 mil milhões em bolsa

As cotadas em bolsa que detêm a criptomoeda no seu balanço sofreram desvalorizações de vários milhares de milhões de dólares com a atual queda da moeda. Só a Tesla causou 66% deste deslize. Especialistas dizem que a correlação não é linear, mas não negam impacto.

