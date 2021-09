Empresas da China regressam ao mercado de dívida mesmo com incerteza da Evergrande

Quatro empresas chinesas estão no mercado de dívida para emitir obrigações em dólares, acabando com um jejum de três dias neste segmento da Ásia devido não só aos feriados do Festival de Meio Outono, mas também aos receios de contágio do Evergrande, a braços com uma dívida equivalente a quase 260 mil milhões de euros.





Segundo a Bloomberg, outro promotor imobiliário, o Jiayuan International Group -- classificado pelas agências de rating como investimento especulativo (comummente designado como lixo), faz parte do quarteto de potenciais emitentes.





O regresso aos mercados surge depois de o Evergrande ter emitido um comunicado vago em que declara que o pagamento de juros de uma das suas dívidas locais tinha sido resolvido.





O anúncio levou a especulação de que conversações para gerir a crise estarão em curso, mesmo quando há questões-chave por resolver e apesar de o Evergrande ter um novo teste esta quinta-feira, dia em que vencem os juros de uma obrigação em dólares.