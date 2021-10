Energéticas Greenvolt e família EDP dão arranque no verde ao PSI-20

As elétricas estão a dar força à bolsa de Lisboa, no arranque da sessão desta terça-feira. Greenvolt, EDP e EDP Renováveis seguem em alta, enquanto o BCP contraria a tendência. O PSI-20 valoriza 0,2% para 5.630,30 pontos, com 12 das 19 cotadas em terreno positivo.A casa-mãe EDP sobe 0,92% para 4,73 euros, enquanto a eólica EDP Renováveis avança 0,18% para 21,80 euros. Ainda na energia, a Greenvolt ganha 0,16% para 6,39 euros e a REN 0,19% para 2,65 euros.Este desempenho positivo acontece numa altura em que os países continuam à procura de soluções para a crise energética que se vive na Europa. A petrolífera Galp Energia abriu flat, nos 9,87 euros, com o petróleo a manter a tendência altista.O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a valorizar 0,5% para os 84,71 dólares por barril e o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) avança 0,6% para os 82,91 dólares por barril. O primeiro continua em máximos de 2018, ao passo que o segundo segue em níveis recorde tocados pela última vez em 2014.Ainda no verde negoceiam também as papeleiras Navigator e Altri, bem como as retalhistas Sonae e Jerónimo Martins. Em sentido contrário, o índice está a ser pressionado pelas perdas dos CTT (-0,2% para 5,11 euros por ação) e do BCP (-0,07% para 0,1522 euros). Os maiores movimentos são, ainda de duas das cotadas com menor peso: a Pharol dispara 4,75%, enquanto a Novabase tomba 4,18%.Nas restantes praças europeias, a abertura foi igualmente com ganhos ligeiros: o Stoxx 600 avança 0,07%. Os mercados têm estado a ganhar algum conforto dos ganhos robustos, mas o possível aperto da política monetária por parte dos bancos centrais e a crise da chinesa Evergrande vão mantendo os investidores em alerta.(Notícia atualizada às 08h30)