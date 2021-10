JB Capital corta recomendação para a EDP Renováveis, mas sobe preço-alvo

Leia Também Energéticas Greenvolt e família EDP dão arranque no verde ao PSI-20 21,76 euros por ação). O consenso entre os analistas que seguem a energética é de que o preço vai chegar a 23,17 euros por ação no próximo ano, recomendando por isso "comprar" aos clientes.

22,00

euros no PSI-20. Por seu turno, a EDP regista ganhos ainda mais expressivos: de 1,47% para 4,76 euros.



Também esta foi alvo de reavaliação por parte dos analistas da JB Capital Markets.

A JB Capital Markets está menos otimista em relação às ações da família EDP. Os analistas da financeira reviram em baixa o preço-alvo dos títulos da casa-mãe e a recomendação para a subsidiária EDP Renováveis. Apesar disso, subiram o preço-alvo da segunda.Numa nota assinada por Jorge Guimarães e enviada esta terça-feira aos clientes, a JB Capital Markets passou a recomendar uma posição "neutral" em relação aos títulos da EDP Renováveis, o que representa um "downgrade" face à anterior recomendação para "comprar".O preço-alvo também foi ajustado e é agora colocado em 24 euros por ação, o que implica uma subida de 10% face à meta anterior de 22 euros e um potencial de valorização de 10,3% tendo em conta o último preço de fecho (Com os investidores a digerirem as informações mistas da financeira, as ações da EDP Renováveis reagem na manhã desta terça-feira a valorizar 1,1% paraO preço-alvo foi revisto em baixa para 6 euros por ação (contra o anterior nível de 6,10 euros), o que confere um potencial de 28% à empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade. O consenso dos analistas aponta para que as ações atinjam, nos próximos 12 meses, os 5,75 euros e a recomendação consensual é de "strong buy".A EDP Renováveis e a EDP já divulgaram ao mercado dados operacionais relativos ao terceiro trimestre do ano e irão apresentar resultados a 3 e 4 de novembro, respetivamente.