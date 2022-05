EDP Renováveis tomba 8% em bolsa e renova mínimos de março

A EDP Renováveis chegou a tombar 8,57% em bolsa durante a sessão desta segunda-feira, renovando mínimos de março deste ano, num dia marcadamente negativo para o setor energético, que na Europa desce 1,63%.

Esta queda aparatosa, como não era visto desde março de 2021, quando as ações do braço das renováveis da EDP caíram mais de 10%, foi aliviada, estando agora os títulos a desvalorizar 1,81% para 22,23 euros.

Para os analistas da Xtb, "os compradores não conseguiram ultrapassar a zona de resistência próxima dos 25 euros e o movimento de baixa acabou por surgir mais tarde".

"Neste momento, o preço está a testar uma importante zona de suporte que poderá ditar o próximo grande movimento nas ações da empresa, pelo menos no curto prazo", explicam os analistas para quem "caso os compradores conseguiram retomar o controlo do preço, então não se pode excluir um novo ataque à zona de resistência próxima dos 25 euros".

Por outro lado, a Xtb alerta que "se os vendedores conseguirem ultrapassar abaixo da atual zona de suporte, o movimento de baixa poderá prolongar-se ainda mais."

A par da EDP Renováveis, a empresa-mãe segue a desvalorizar 1,55%, enquanto a Galp cai 1,46%.



A Greenvolt é quem comanda as perdas do PSI, estando há momentos a registar una queda de 2,83%, à medida que o petróleo tomba mais de 3% no mercado internacional.



A REN é a única do setor energético a escapar à tendência, com um ganho ligeiro de 0,17% para 2,89 euros. Lisboa acompanha a maré vermelha europeia e está a desvalorizar 0,69%.