Estado gastou mais 28% com certificados em 2022

A subida da remuneração dos certificados e a corrida a estes produtos de aforro do Estado estão a agravar a despesa pública com juros. No ano passado – em que já houve uma forte procura por certificados de aforro, mas inferior ao “boom” deste ano –, o Estado alocou 738.997413,89 aos juros do total de certificados (aforro e do Tesouro).





...