EUA: Yellen no Tesouro vai reforçar foco nos estímulos

A confirmação de Janet Yellen como a futura secretária do Tesouro dos EUA deverá reforçar o debate em torno da necessidade de mais estímulos para puxar pela economia e criar emprego, assim como dar tréguas à Fed, que tem sido alvo do atual secretário do Tesouro.

