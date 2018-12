Euronext avança com oferta pela bolsa da Noruega

A Euronext lançou uma oferta pela bolsa da Noruega. Depois de Amesterdão, Bruxelas, Lisboa, Londres, Paris e Dublin, a gestora de bolsas pan-europeia comunicou esta segunda-feira, 24 de Dezembro, que quer agora deter a bolsa norueguesa, numa oferta que ascende a 625 milhões de euros.

"A Euronext, a gestora de bolsas pan-europeia, abordou a administração da bolsa de Oslo para obter apoio para uma oferta de 625 milhões de euros por todas as acções existentes da bolsa norueguesa", lê-se no comunicado enviado pela gestora à CMVM.

Esta oferta segue-se a um convite feito por um grupo de accionistas da bolsa da Noruega, que representam 49,6% do capital. No âmbito da transacção, a "Euronext vai lançar, assim que possível, uma oferta toda em dinheiro de 6,24 mil milhões de coroas norueguesas (625 milhões de euros), de 145 coroas norueguesas por acção, o que representa um prémio de 32% face ao fecho de 17 de Dezembro".

"Se a oferta for aceite, a Euronext compromete-se totalmente a apoiar o desenvolvimento da bolsa de Oslo e do ecossistema financeiro norueguês", refere ainda a entidade, dizendo ainda acreditar "fortemente na estratégica única deste mercado e na sua posição competitiva".

A entidade alerta, contudo, que ainda não há certezas quanto à conclusão desta operação. "A empresa não é obrigada a actualizar o mercado relativamente às discussões. A Euronext vai comunicar informação relevante, no caso de esta existir, no devido tempo", afirma.

Se esta transacção for concluída, será mais uma aquisição da Euronext depois de a gestora ter comprado no início do ano a bolsa irlandesa. E vai, de acordo com a entidade, "representar outro marco importante para a visão do grupo de construir um mercado pan-europeu que oferece os melhores serviços no mercado de capitais".