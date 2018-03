Euronext fecha compra da bolsa de Dublin

Depois de Amesterdão, Bruxelas, Lisboa, Londres e Paris, a Euronext é agora a detentora de mais uma bolsa: a de Dublin. A gestora de bolsas pan-europeia comunicou esta terça-feira, 27 de Março, que completou a aquisição da totalidade da bolsa irlandesa, num negócio que totalizou 137 milhões de euros.

"Hoje, a Euronext anuncia a aquisição de 100% das acções e direitos de voto da Irish Stock Exchange (ISE), depois de ter recebido todas as aprovações regulatórias", informa o comunicado disponibilizado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O comunicado salienta que a Irish Stock Exchange vai juntar-se, assim, ao modelo federal da Euronext e operar sob o nome de Euronext Dublin, "com a Irlanda a tornar-se um dos seis países ‘core’ da Euronext".

Deirdre Somers foi nomeada CEO da Euronext Dublin e irá juntar-se ao conselho de administração da Euronext "com responsabilidades ao nível do grupo para desenvolver o mercado de acções irlandês e o centro de excelência em Listings of Debt & Funds e ETFs", informa a gestora.

A aquisição da ISE, anunciada em Novembro e concluída esta terça-feira, deverá criar sinergias no valor de seis milhões de euros e fortalecer a estratégia da gestora no pós-Brexit.

"Esta extensão significativa do modelo federal também reforçará a posição estratégica pós-Brexit da Euronext e permitirá ao grupo agarrar oportunidades de crescimento que surjam", afirma o CEO da Euronext Stéphane Boujnah, citado no comunicado.