Euronext conclui compra da bolsa italiana em negócio de 4,4 mil milhões de euros

A Euronext anunciou esta quinta-feira a conclusão da compra da bolsa italiana à London Stock Exchange, por um valor de 4,4 mil milhões de euros. O negócio foi anunciado em outubro do ano passado, tendo recebido luz verde por parte dos reguladores europeus já este ano, no mês de março.Em comunicado, o CEO da Euronext, Stépahne Boujnah, indica que "o dia de hoje marca um novo capítulo na história da Euronext e no mercado de capitais europeu". "Com a conclusão da aquisição do Borsa Italiana Group, a Euronext cumpre com a sua ambição de se tornar na infraestrutura de mercados pan-europeia líder, igando economias locais ao mercado global de capitais, para benefício de todos os participantes nos mercados da Euronext".Esta transação faz com que a Euronext passe a ter uma capitalização bolsista agregada no valor de 5,1 biliões de euros (4,5 biliões do grupo Euronext, aos quais se jutam os 0,6 biliões da bolsa italiana). O total de companhias cotadas nas diversas praças detidas pela gestora eleva-se para os 1.870, detalha o comunicado.