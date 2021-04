Bolsas otimistas com perspetivas de estímulos e retoma. Juros sobem há seis sessões

09h23

Bolsas sobem agarradas a esperanças de retoma

As bolsas europeias mostram-se otimistas numa altura em que os movimentos de desconfinamento, um pouco por todo o mundo, apontam para uma recuperação da procura. Paralelamente, Joe Biden apresentou ontem o plano de apoios de 1,8 biliões de dólares direcionado sobretudo às famílias.



A reforçar o ânimo está a posição da Fed, que reafirmou a atitude de apoio à economia, ao mesmo tempo que a época de resultados, em particular os das gigantes tecnológicas norte-americanas, dá o seu empurrão.



O índice que agrega as 600 maiores cotadas europeiras, o Stoxx600, avança 0,56% para os 442,38 pontos, na segunda sessão seguida de ganhos. Desta forma, o índice reaproxima-se do seu melhor registo de sempre, o qual se verificou no início da semana passada.



Olhando para as principais praças, nota-se que a maioria supera a fasquia dos 0,5%, mostrando subidas sólidas. Com menos vigor seguem a bolsa alemã, que avança cerca de 0,1%, e a italiana, que ganha 0,21%.