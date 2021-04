PSI-20 no verde com Jerónimo Martins a disparar 6%

A dona dos supermercados Pingo Doce fechou o primeiro trimestre de 2021 com lucros de 58 milhões de euros, uma subida de 66,3% face ao mesmo período do ano passado. As vendas consolidadas aumentaram 1,5% para 4,8 mil milhões de euros, com as vendas comparáveis a registarem uma subida de 3,2%, "num contexto ainda de elevada incerteza em resultado da evolução da pandemia nos países onde o grupo opera".

A bolsa nacional abriu em alta, com o índice nacional, o PSI-20, a somar 0,90% para os 5.062,85 pontos, nesta que é a segunda sessão consecutiva de ganhos e a terceira da semana.A Jerónimo Martins é o grande destaque da praça lisboeta, ao disparar 5,81% para os 14,93 euros, na primeira sessão desde a respetiva apresentação de resultados. A retalhista ja chegou mesmo a subir 6,80% para os 15,085 euros desde o momento de abertura, posicionando-se diretamente em máximos de 13 de janeiro.Também sólida em terreno positivo segue a Galp, que soma 0,85% para os 9,71 euros, num dia em que o barril de petróleo inclina-se para o mesmo lado, o dos ganhos.No vermelho é a Novabase que toma a dianteira, caindo 3,97% para os 3,87 euros.(Notícia atualizada às 08:23)