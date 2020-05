Europa pode reforçar impostos sobre "Big tech" dos EUA para aumentar receitas

As maiores tecnológicas de Sillion Valley, como a Google, o Facebook ou a Amazon, podem ver os impostos aumentarem no continente europeu, como forma de aumentar as receitas para combater a atual crise económica.





Após esta pandemia, "Vemos as negociações sobre impostos digitais a avançar de forma célere na Europa, onde a ambição de usar o orçamento da UE para financiar a recuperação económica após o impacto do novo coronavírus pode fazer com que Bruxelas se interesse cada vez mais pela base tributária potencial do comércio eletrónico e digital", diz David Livingston, analista da Eurasia Group, à CNBC. Após esta pandemia, é provável que as "Big tech" de Wall Street fiquem ainda maiores, em termos de capitalização bolsista, uma vez que o confinamento decretado pelos governos em todo o mundo, alimentaram a necessidade do uso de tecnologia.

A União Europeia pode reforçar os impostos pagos pelas gigantes tecnológicas de Wall Street, como forma de angariar mais receita para almofadar o impacto económico causado pela covid-19, segundo avança hoje a CNBC, citando três analistas especialistas na matéria.Depois de os países não terem conseguido chegar a um consenso quanto ao imposto digital conjunto no ano passado, agora o tema volta à baila, numa altura em que os Estados-membros precisam de gerar receitas. No ano passado, França optou por avançar sozinha com os impostos sobre as multinacionais norte-americanas, o que causou um desentendimento comercial com os Estados Unidos.m 2020, as cotadas que compõem o grupo das FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google) e a Microsoft veem a sua cotação em bolsa subir, contrastando com o desempenho no acumulado do ano do índice S&P 500 (-10%).

A Amazon está a subir cerca de 30% este ano, enquanto a Netflix escala quase 40%, depois de ter renovado máximos históricos. A Microsoft sobe 20%, enquanto Facebook, Apple e Google ganham cerca de 5%. Outra das estrelas do isolamento social foi a Zoom, que sozinha chegou a valer mais do que as sete maiores empresas de aviação cotadas do mundo.